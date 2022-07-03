Участники SIRIUS-21 спустя 8 месяцев "вернутся" на Землю

Участники эксперимента SIRIUS-21 по имитации полета на Луну спустя 8 месяцев "вернутся" на Землю.

В международный экипаж в прошлом ноябре вошли 3 россиянина, одна участница спустя месяц вынуждена была покинуть его из-за травмы. Также в команде работали два американца и космонавт-испытатель из Объединенных Арабских Эмиратов.

В якобы космосе они вышли на околоземную орбиту, состыковались с межпланетным комплексом, долетели до Луны, а затем пристыковались к орбитальной станции. А часть экипажа высадилась на Луне.

