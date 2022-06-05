Болгария закрыла небо для самолета Лаврова

Главе МИД РФ Сергею Лаврову не дали пролететь над Болгарией. Информацию о закрытии неба подтвердила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

6 и 7 июня у главы МИД запланирована встреча с руководством Сербии. Однако, как пишут СМИ, визит Лаврова под угрозой срыва. Кроме Болгарии, небо закрыли также Черногория и Северная Македония.

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