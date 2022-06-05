Средства ПВО РФ сбили около Одессы украинский Ан-26

Средства ПВО РФ сбили около Одессы украинский самолет Ан-26 с военной техникой, сообщили в Минобороны РФ.

Пандемия полностью не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Около пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге в Москве.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

