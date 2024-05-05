Вторая за неделю вспышка самого высокого класса произошла на Солнце

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Ученые зафиксировали вторую за неделю вспышку самого высокого класса на Солнце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Института прикладной геофизики.

"5 мая в 09:01 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут", – уточняется в публикации.

Также исследователи сообщают о трех выбросах энергии категории М.

4 мая специалисты зарегистрировали пять вспышек высокого класса на Солнце. Одна из самых мощных длилась 28 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Предыдущая мощная вспышка случилась 3 мая. Эксперты фиксируют быстрый рост активных центров. Для восстановления запасов взрывной энергии Солнцу потребовалась всего одна неделя.

