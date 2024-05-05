Три человека погибли в ДТП в Кемерове

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Автомобиль врезался в металлическое ограждение и дерево в Кемерове. В результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале.

По данным ведомства, авария случилась 5 мая около 03:30 по местному времени (4 мая 23:30 по московскому) в районе 1-го Ноябрьского переулка. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово и сотрудники ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в ограду и дерево. В результате 20-летний автомобилист и двое пассажиров в возрасте 21 года и 27 лет скончались на месте, 22-летний и 24-летний пассажиры с различными травмами доставлены в медучреждение, говорится в публикации.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Следователем УМВД по Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в аварии с участием грузовика и легковушки в Самарской области. ДТП случилось 27 апреля в Волжском районе на 29-м километре трассы А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.