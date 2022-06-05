ВСУ выпустили 10 ракет из "Града" по жилому району Донецка – власти ДНР

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по жилому району Донецка, сообщили власти ДНР.

ВОЗ зафиксировала 780 подтвержденных случаев оспы обезьян в 27 странах.

Около 30 тысяч человек по всей стране приняли участие в акциях в День эколога.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

