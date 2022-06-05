Итудис объявил об уходе с поста главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА

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Главный тренер столичного баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заявил о своем уходе. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по результатам игры финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

"Решили, что наши пути с клубом расходятся. Я был горд работать в таком клубе", – отметил он.

Димитрис Итудис был главным тренером московского БК больше восьми лет. С ним команда 6 раз подряд одержала победу в Единой лиги ВТБ, два раза – в Евролиге. Кроме того, в прошлом году игроки стали обладателями Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В воскресенье, 5 июня, ЦСКА проиграл Санкт-Петербургскому "Зениту". Игра финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ прошла в Москве на арене "Мегаспорт". Поединок завершился со счетом 81:75 в пользу команды из Петербурга.