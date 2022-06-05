ВС РФ уничтожили партию танков на окраине Киева

Российские военные высокоточным ударом уничтожили на окраине Киева партию танков и другой бронетехники, которую Украина получила от европейских стран, сообщает Минобороны РФ.

Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила два пункта управления десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также три украинских склада артиллерийского вооружения на территории Донецкой народной республики.

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