СК помог доставить медоборудование и лекарства в Луганскую детскую больницу

Следственный комитет РФ помог доставить медоборудование и лекарства на 7 миллионов рублей в Луганскую детскую больницу.

Запад начал соглашаться с идеей Турции о реформировании Совбеза ООН, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Грек Димитрис Итудис объявил об уходе с поста главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА после проигрыша "Зениту".

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