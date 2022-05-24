Не менее 10 человек погибли из-за грозовых ливней в Канаде

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В Канаде жертвами грозы, которая прошла по провинциям Квебек и Онтарио, стали 10 человек. Дожди сопровождались сильным ветром. Он вырывал деревья и переворачивал лодки. Кроме того, в провинциях нарушено энергоснабжение. Без света остались почти 400 тысяч жителей.
Власти Ирака из-за сильной песчаной бури объявили общенациональный выходной. Видимость на улицах упала до нуля. А скорость ветра достигает 50 километров в час. Закрыты госучреждения, учебные заведения и биржи. Приостановили работу три международных аэропорта, в том числе в Багдаде. Люди сидят дома, а те, кто решается выйти на улицу, рискуют здоровьем. За помощью к медикам обратились уже сотни человек с симптомами удушья.
В Канаде сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший удобрения. Авария случилась в провинции Альберта. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте крушения уже укладывают новые пути. Специалисты стараются восстановить движение как можно быстрее, так как страна сильно зависит от своей железнодорожной системы для перевозки грузов в порты. Тем более сейчас, когда речь идет об удобрениях. Цены на них резко выросли, после того как Россия и Белоруссия оказались под западными санкциями.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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