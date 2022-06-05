Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 5 июня, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +19...+21 градусов, по области – +16...+21 градусов. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном мегаполисе атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормы.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что температура в первые дни лета в Московском регионе поднялась выше климатической нормы. Синоптик добавил, температура воздуха также будет немного выше положенного.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице и Московской области этим летом погода будет неоднородная.

По его словам, в столице теплый период будет не очень засушливым, но и не очень дождливым.

