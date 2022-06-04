Центр Майами затопило после тропического шторма. Вода на улицах доходит до пояса взрослого человека. В городе глохнут машины, которые после пытаются сдвинуть.

Местные спасатели рекомендуют водителям, застрявшим из-за наводнения в машинах, не пытаться покинуть транспорт самостоятельно. В некоторых районах города уже выпало 100 миллиметров осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

