Небо над столицей Сенегала затянули песчаные облака

Небо над Дакаром затянули песчаные облака. Они пришли в столицу Сенегала из Сахары. Видимость резко упала. Крыши домов, улицы и транспорт укрыли песчаные осадки.

Обычное такое явление наблюдается в начале сезона дождей. В Сенегале он длится с июня по октябрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

