Почти 400 тонн гумпомощи передано жителям Юга Украины и ДНР – Минобороны РФ

Российские военные передали жителям ДНР и южных областей Украины 387 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Со 2 марта Российская Федерация доставила на Украину 25 838,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.