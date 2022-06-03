Киев при поддержке Лондона снимает фильмы о западном оружии

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Киев при поддержке Великобритании организовал съемки видеосюжетов для западной и украинской аудиторий о якобы высокой эффективности применения вооружения, поставляемого Западом на Украину, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что съемки проходят на фоне политической катастрофы Украины в Мариуполе и военных провалов в Донбассе.

В частности, 28 мая постановочные видеоматериалы отсняли в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области. По словам генерала, следующие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня. Они будут посвящены постановочным свидетельствам "простых украинцев", обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшаются. Политик отметил, что при использовании против российских объектов вооружения Украиной Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Речь идет о Генштабе и Минобороны.

Отношения с Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

