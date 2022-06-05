СК осмотрел место ночного обстрела в ДНР

В Донецке сотрудники Следственного комитета осмотрели место ночного обстрела.

Группа следователей осмотрела части ракет системы залпового огня. Они также зафиксировали повреждения жилых домов и машин, опросили свидетелей.

Накануне украинские военные выпустили по центру города 40 снарядов. Ранения получили больше десятка мирных жителей, в том числе ребенок, также есть погибшие.

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