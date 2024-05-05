МЧС: усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра до 15–17 метров в секунду. Об этом главк МЧС РФ по Москве сообщил на своем сайте.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, сильный северо-западный ветер сохранится до 18:00 воскресенья, 5 мая. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать опасных маневров, а также парковать транспорт вдали от деревьев. Пешеходов же попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе в ночь на 5 мая выпало около 18% от майской нормы осадков. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, больше всего дождей попало в осадкомеры метеорологов в Солнечногорске – 11 миллиметров. На базовой метеостанции Москвы количество осадков составило 7 миллиметров.