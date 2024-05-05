Рогов: Россия послала Зеленскому "четкий сигнал"

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Объявлением российским МВД в розыск украинскому президенту Владимиру Зеленскому послан четкий сигнал, что с ним вести переговоры никто не намерен, поскольку для России он является преступником. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он указал, что эти решения свидетельствуют о том, что Зеленскому и экс-президенту Украины Петру Порошенко, которого МВД РФ также объявило в розыск, "больше с рук ничего спускать не будут". Рогов указал, что время договоренностей и попыток найти компромиссы прошло, и "обратный отсчет для них ускорился".

Политик считает Зеленского и Порошенко виновниками в деле разжигания войны на постукраинском просранстве, начиная с 2014 года.

Об объявлении в розыск Зеленского стало известно 4 мая 2024 года. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ. Действующий президент Украины разыскивается по уголовной статье.

Позже также сообщалось, что российское МВД объявило в розыск по статье УК РФ и Порошенко.