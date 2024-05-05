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05 мая, 11:01

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ТАСС: президент Кубы планирует посетить РФ и принять участие в параде 9 мая

Президент Кубы планирует посетить РФ и принять участие в параде Победы

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Кубинский президент Мигель Диас-Канель планирует посетить Россию и принять участие в параде Победы 9 мая. Об этом ТАСС сообщил диписточник.

"Такой визит планируется", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибудет в Россию для участия в параде 9 мая. Также в Москву 8–9 мая приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде Победы, который пройдет на Красной площади в столице 9 мая, будут задействованы более девяти тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в финале мероприятия над городом пролетят "Русские витязи" и "Стрижи".

Ночная репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Москве

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