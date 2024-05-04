Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде 9 Мая

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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде в честь дня Победы 1945 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство страны в Москве.

"Можем сообщить о таком визите", – заявили в диппредставительстве.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойг ранее сообщил, что в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 Мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы.

По словам министра, на Красной площади можно будет увидеть и участников СВО. В конце всего мероприятия над городом пролетят авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада Победы пройдет 5 мая.