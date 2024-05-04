Визит президента Казахстана Токаева в РФ планируется 8–9 мая

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается посетить Москву 8–9 мая, сообщил в интервью ТАСС посол республики в РФ Даурен Абаев.

Он напомнил, что встречи глав Казахстана и России проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре лидеры двух стран встречались уже дважды – на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в Казани на Играх будущего.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде в честь дня Победы 1945 года. Также в Москву на парад 9 Мая приедет глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойг ранее сообщил, что в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 Мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы.

По словам министра, на Красной площади можно будет увидеть и участников СВО. В конце всего мероприятия над городом пролетят авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада Победы пройдет 5 мая.