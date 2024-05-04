04 мая, 12:29Политика
Визит президента Казахстана Токаева в РФ планируется 8–9 мая
Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается посетить Москву 8–9 мая, сообщил в интервью ТАСС посол республики в РФ Даурен Абаев.
Он напомнил, что встречи глав Казахстана и России проходят достаточно регулярно. После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре лидеры двух стран встречались уже дважды – на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в Казани на Играх будущего.
Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде в честь дня Победы 1945 года. Также в Москву на парад 9 Мая приедет глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойг ранее сообщил, что в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 Мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы.
По словам министра, на Красной площади можно будет увидеть и участников СВО. В конце всего мероприятия над городом пролетят авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада Победы пройдет 5 мая.
Ночная репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Москве