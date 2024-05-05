Временную навигацию к маршрутам автобусов до кладбищ разместили в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Временные указатели к бесплатным маршрутам автобусов до городских кладбищ разместили на 17 станциях Московского метрополитена. Об этом Москве 24 сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Указатели установили на платформе, в подуличных переходах при выходе из метро, а переносные стойки – у вестибюлей станций. Для отличия временной навигации от постоянной на первые нанесли изображение в виде зеленой ленты.

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Ликсутов рассказал, что бесплатные автобусы до крупных городских кладбищ запустили по указанию Сергея Собянина.

"Найти путь до них помогут более 170 временных указателей: сделали их в едином навигационном стиле московского транспорта. Кроме того, подсказывать дорогу будут наши сотрудники (сотрудники метрополитена. – Прим. ред.) на местах", – добавил Ликсутов.

На временной навигации названия городских кладбищ выделили крупным шрифтом. Помимо этого, для удобства пассажиров на указатели нанесли ярко выделенные стрелки и цветовые идентификаторы бесплатных маршрутов.

Заммэра сообщил, что для лучшей ориентации в пределах одной станции обозначения с одинаковыми цветами не повторяются. Навигация размещена на следующих станциях метро и ведет к выходам:

Сокольническая линия (1): "Саларьево" (выход 1);

Замоскворецкая и Большая кольцевая линии (1, 11): "Каширская" (выходы 1, 2), "Домодедовская" (выход 10), "Кантемировская" (выход 3), "Речной вокзал" (выход 2);

Арбатско-Покровская линия (3): "Пятницкое шоссе" (выход 1), "Митино" (выход 7), "Волоколамская" (выход 1), "Щелковская" (выход 4);

Калужско-Рижская линия (6): "Теплый Стан" (выходы 6, 9);

Таганско-Краснопресненская линия (7): "Выхино" (выход 4), "Тушинская" (выход 5), "Планерная" (выход 1);

Калининская линия (8): "Новокосино" (выход 2);

Солнцевская линия: "Озерная" (выход 2);

Серпуховско-Тимирязевская линия (9): "Аннино" (выход 3), "Улица Академика Янгеля" (выход 1).

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Ранее сообщалось, что 5 и 12 мая, на Пасху и Красную горку, в Москве запустят экспресс-автобусы и усилят регулярные маршруты до 15 городских кладбищ, а проезд на этих маршрутах будет бесплатным.

В честь Пасхи Москву украсили более 700 праздничных конструкций: возле церквей и храмов, на улицах, площадях и в парках установили пасхальные яйца с различными узорами и фигуры, цветочные композиции и световые деревья.