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Новый профессиональный праздник – День математика – появится в России и будет отмечаться зимой. Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения русского математика Николая Лобачевского. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин, передает телеграм-канал российского правительства.

Отмечается, что Минпросвевещению РФ поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что работы Лобачевского легли в основу многих отрытий математической школы. Он уверен, что установление профессионального праздника позволит усилить интерес школьников к этой области науки, которая сейчас необходима во многих востребованных специальностях, а также повысит статус связанных с математикой преподавателей и исследователей.