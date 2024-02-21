День математика в РФ предлагается приурочить ко дню рождения Лобачевского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День математика, который Минпросвещения РФ предлагает установить 1 декабря, будет приурочен ко дню рождения российского ученого Николая Лобачевского, сообщает ТАСС.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, труды Лобачевского легли в основу многих открытий отечественной математической школы.

"Уверен, установление профессионального праздника в этот день позволит усилить интерес школьников к этой важнейшей области науки, необходимой во многих востребованных сегодня специальностях, а также повысит статус педагогов и исследователей, посвятивших свою жизнь математике", – отметил он.

Ранее министерство просвещения России подготовило проект постановления правительства, который устанавливает 1 декабря профессиональный праздник – День математика.

На данный момент День математика отмечается 1 апреля, однако праздник носит неформальный характер и не имеет официального статуса.

Ранее в России утвердили профессиональный праздник преподавателей высшей школы, отныне он отмечается 19 ноября. Приказ об установлении Дня преподавателя высшей школы подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Уточняется, что дата праздника приурочена ко дню рождения выдающегося российского ученого и основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова.

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