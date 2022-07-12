Протяженность столичного метро выросла в полтора раза за 11 лет – Собянин

Московское метро стало развиваться рекордными темпами. За последние 11 лет его протяженность выросла больше чем в 1,5 раза, отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Такая скорость стала возможна благодаря механизированным комплексам. Так, на проходке БКЛ работали сразу 33 машины. Длина комплексов может превышать 100 метров, а вес – несколько сотен тонн.

По традиции, каждая машина носит женское имя. Например, на новом участке Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково работает "Наталия". Механизированный комплекс назван в честь Наталии Корниенко, которая больше 30 лет служила машинистом на Сокольнической линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.