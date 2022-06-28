Участок Юго-Восточной хорды через реку Городню завершен почти на 50% – Собянин

Участок Юго-Восточной хорды с путепроводом через реку Городню готов почти на 50%. Трасса длиной 5 километров от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД станет частью Московского скоростного диаметра и улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на данном дорожном объекте.

"Этот участок, на котором мы находимся, связывает сразу несколько районов. Это Сабурово, Царицыно, Бирюлево. Сам участок является вторым коридором ЮВХ. Первый коридор будет проходить по улице Каспийской. Он находится в проектировании. Этот же участок находится в активной стадии строительства. Около половины объема строительства уже завершено", – рассказал мэр.

О том, что изменится, когда новая дорога будет готова, – в эфире телеканала Москва 24.