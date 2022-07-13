Частный самолет разбился в Мексике

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Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлете из международного аэропорта Керетаро в Мексике, сообщила пресс-служба аэропорта Керетаро в Twitter.

Как уточняется, частный самолет Piper PA31 потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон. Работа аэропорта продолжается в обычном режиме.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в крушении погибли два человека. Место происшествия оцеплено военными, ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились два человека, упал в пролив Ла-Манш. Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться на севере Франции.

До этого в Пенсильвании потерпел крушение медицинский самолет, который направлялся в больницу. В результате пострадали находившиеся на борту четыре человека – ребенок-пациент, медицинский сотрудник и два члена экипажа.

