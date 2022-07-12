"Московский патруль": москвич открыл в даркнете магазин по продаже наркотиков

28-летний москвич открыл в даркнете лавку по продаже запрещенных веществ. Клиенты там заказывали товар, а соучастники группировки делали закладки.

В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота оперативниками было изъято свыше 1 килограмма наркотического средства.

В настоящее время под стражей находятся 8 человек, еще двое – под домашним арестом. Уголовное дело будет рассматривать Зеленоградский районный суд столицы.

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