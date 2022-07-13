"Московский патруль": экс-замминистра МЧС доставили в Басманный суд

Для избрания меры пресечения доставили в Басманный суд столицы бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича.

Он проходит по делу о превышении должностных полномочий при строительстве мобильного госпиталя для COVID-больных в одном из регионов России. Ущерб мог составить 350 миллионов рублей.

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