Пожар произошел в реабилитационном центре в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Реабилитационный центр загорелся на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Как уточняется, на 2-й Мякининской улице произошло возгорание в чердачном помещении двухэтажного дома, где находится реабилитационный центр. Из здания эвакуировали 45 человек.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Уточняется, что возгорание произошло в доме 15 по улице Спиридоновка.

На место происшествия выезжали пожарные, они пытались ликвидировать открытое горение на одном из балконов на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

