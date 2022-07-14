Автозак попал в ДТП на МКАД в районе Сколковского шоссе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столкновение полицейского автомобиля с машинами Peugeot и Mitsubishi произошло на МКАД в районе Сколковского шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что в автозаке могут находиться задержанные, при это данные о пострадавших в настоящее время отсутствуют.

Ранее сообщалось, что девушка за рулем BMW столкнулась с двумя автомобилями на Мичуринском проспекте, в результате никто не пострадал.

ДТП произошло в районе дома 45. Виновница аварии пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем.

