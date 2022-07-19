Бензовоз и грузовик остановили движение на трассе "Сибирь" в Красноярском крае. Водитель Volvo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с "КамАЗом".

Обе машины сразу вспыхнули. Водитель и пассажир "КамАЗа" погибли. Второго водителя увезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.