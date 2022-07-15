ДТП с участием трех грузовиков произошло на Cимферопольском шоссе

На Cимферопольском шоссе в 13 километрах от МКАД из-за аварии полностью заблокировано движение. Затор сформировался в сторону Москвы. По предварительным данным, там столкнулись фура и два грузовика. Один грузовик опрокинулся.

Как пишут водители в соцсетях, объехать можно только по дублеру. По словам очевидцев, после аварии все полосы были перекрыты, а свободна было только обочина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.