Крупные пожары произошли во Франции, Турции и Португалии

Из-за аномальной жары произошли пожары во Франции и Португалии. Огнем хвачены и несколько курортных районов Турции.

Безопасно ли туда ехать? И не станет ли такой отдых в буквальном смысле "горящим" туром? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.