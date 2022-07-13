Спасатели вытащили голден-ретривера из Большого Очаковского пруда

Из Большого Очаковского пруда спасатели вытащили голден-ретривера, который не мог выбраться на берег. Пес сильно продрог и устал, но при этом был ухоженным и не выглядел беспризорным.

Кинологи предположили, что собака потерялась, и оказались правы. Вскоре в приют Солнцева, куда временно отправили пса, за ним приехала его хозяйка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.