Жители дома в Люберцах спасали кота полтора часа

Домашний питомец выбрался на подоконник 15 этажа, а окно захлопнулось. Жители в Люберцах заметили бедолагу и полтора часа держали натянутые покрывала из окон своих квартир на случай, если кот случайно упадет.

История закончилась хорошо – кот дождался хозяев и вернулся домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.