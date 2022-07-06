В РФ могут ввести обязательную регистрацию домашних животных. Авторы инициативы отмечают, что это позволит быстро находить людей, которые нарушают правила содержания и выгула питомцев.

Введение их обязательной регистрации обсуждают уже несколько лет. Но соответствующий документ до сих пор не приняли. В частности, депутаты не могут решить, кто будет платить за чипирование. Стоит эта процедура от 1 до 1,5 тысяч рублей.

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