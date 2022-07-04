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Врач оценил эффективность отечественных вакцин от кори, краснухи и паротита

"Иммунитет на долгие годы": уступают ли отечественные вакцины импортным
медицинаобществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский рассказал Москве 24, что отечественные вакцины от кори, краснухи и паротита по эффективности не уступают импортным.

Ранее стало известно о планах американской фармацевтической компании MSD прекратить производство и ввоз в РФ вакцин от этих болезней. О своих намерениях производитель предупредил Росздравнадзор. В ведомстве указали, что на рынке представлены в достаточном количестве отечественные вакцины от ветрянки, кори, краснухи и паротита. В Минздраве также подтвердили, что потребность в препаратах обеспечена в полном объеме.

Бережанский рассказал, что граждане давно уже не задают вопрос, какая вакцина лучше – отечественная или импортная, потому что они перестали сомневаться в эффективности российских препаратов.

Такие сомнения возникли лет пять-шесть назад. Сейчас подобный вопрос задает один человек из ста. Пациенты поняли, что в России есть огромный, годами накопленный опыт производства вакцин. Поводов для опасений нет.
Павел Бережанский
врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы

В частности, есть одна российская вакцина сразу против трех заболеваний – кори, краснухи и паротита, говорит врач.

"Это отличный препарат, который много лет работает в России. Осложнений на практике я не видел ни разу. По иммунной части она хорошо вырабатывает антитела и обеспечивает иммунитет на долгие годы. Этим, кстати, особенно славятся отечественные вакцины", – подчеркнул эксперт.

Единственное, что не перестает беспокоить современных родителей, планирующих вакцинировать ребенка, – как избежать побочных эффектов после введения препарата, продолжает педиатр.

"Есть живые вакцины, где используется ослабленный патоген, а есть сплит-вакцины, которые содержат разрушенные частички вируса. Вторые переносятся намного легче, поэтому родители чаще выбирают их для своих детей. В России разрабатывают вакцины каждого вида", – объясняет Бережанский.

Врач добавил, что на любую вакцину организм реагирует подъемом температуры.

Это защитный фактор. Если ребенок после прививки без температуры, не факт, что хорошо работает иммунитет. Повышение температуры происходит и после отечественной, и после зарубежной вакцины, разницы нет.
Павел Бережанский
врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы

Ранее россиянам напомнили, что от коронавиурса следует продолжать вакцинироваться раз в полгода. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова, такая тактика является наиболее правильной, поскольку риск подъема заболеваемости все еще существует.

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