Врач оценил эффективность отечественных вакцин от кори, краснухи и паротита

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский рассказал Москве 24, что отечественные вакцины от кори, краснухи и паротита по эффективности не уступают импортным.
Ранее стало известно о планах американской фармацевтической компании MSD прекратить производство и ввоз в РФ вакцин от этих болезней. О своих намерениях производитель предупредил Росздравнадзор. В ведомстве указали, что на рынке представлены в достаточном количестве отечественные вакцины от ветрянки, кори, краснухи и паротита. В Минздраве также подтвердили, что потребность в препаратах обеспечена в полном объеме.
Бережанский рассказал, что граждане давно уже не задают вопрос, какая вакцина лучше – отечественная или импортная, потому что они перестали сомневаться в эффективности российских препаратов.
В частности, есть одна российская вакцина сразу против трех заболеваний – кори, краснухи и паротита, говорит врач.
"Это отличный препарат, который много лет работает в России. Осложнений на практике я не видел ни разу. По иммунной части она хорошо вырабатывает антитела и обеспечивает иммунитет на долгие годы. Этим, кстати, особенно славятся отечественные вакцины", – подчеркнул эксперт.
Единственное, что не перестает беспокоить современных родителей, планирующих вакцинировать ребенка, – как избежать побочных эффектов после введения препарата, продолжает педиатр.
"Есть живые вакцины, где используется ослабленный патоген, а есть сплит-вакцины, которые содержат разрушенные частички вируса. Вторые переносятся намного легче, поэтому родители чаще выбирают их для своих детей. В России разрабатывают вакцины каждого вида", – объясняет Бережанский.
Врач добавил, что на любую вакцину организм реагирует подъемом температуры.
Ранее россиянам напомнили, что от коронавиурса следует продолжать вакцинироваться раз в полгода. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова, такая тактика является наиболее правильной, поскольку риск подъема заболеваемости все еще существует.
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