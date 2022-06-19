Необычный оптический эффект заметили в небе в районе Рязанского проспекта

В районе Рязанского проспекта в ночном небе замечен необычный оптический эффект. По мнению очевидцев, над Москвой кружился неопознанный летающий объект. Другая версия – это было северное сияние.

Вероятнее всего эффект вызвало сочетание очень низких и плотных облаков с сильной подсветкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

