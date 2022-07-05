Российские туристы пожаловались на сложности при бронировании жилья

Россияне столкнулись с проблемами при планировании отпуска летом. Из опроса сервиса GEO.Platforma следует, что сложности возникли у половины туристов. Путешественники жалуются, в том числе на сложности при бронировании жилья. Таких оказалось 33%. Весной перестали работать Booking и Airbnb. Их сменили отечественные агрегаторы.

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