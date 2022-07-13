Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 13 июля, в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по Подмосковью.

В ведомстве уточнили, что непогода прогнозируется в регионе до 21:00.

Жителям рекомендовали соблюдать правила безопасности во время непогоды, по возможности оставаться дома.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что прохладная погода сохранится до конца второй декады июля в Москве. К выходным температура воздуха будет на 1–2 градуса ниже нормы. По его словам, температура воздуха в столице уже начала снижаться.

