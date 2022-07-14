Авария произошла на 25-м километре МКАД

ДТП произошло на 25-м километре МКАД. На внешней стороне кольцевой перед пересечением с Каширским шоссе столкнулись два автомобиля. Момент аварии попал на кадры дорожного видеонаблюдения. В данный момент движение в районе ДТП ограничено. Проезд осуществляется по трем полосам из пяти. Об этом предупреждает Дептранс.

По онлайн-камерам видно, что движение вы районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.