"Московский патруль": полиция ликвидировала наркопритон на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы сотрудники полиции ликвидировали наркопритон.

По данным правоохранителей, собственник жилья регулярно проводил у себя дома вечеринки с употреблением запрещенных веществ.

Также сотрудники МВД задержали любителей запрещенных веществ, которые в разное время посещали жилплощадь. Медосвидетельствование показало, что они находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении владельца жилья возбуждено уголовное дело об организации либо содержании притонов. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы.

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