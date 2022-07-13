"Московский патруль": задержан мужчина, убивший сотрудницу микрофинансовой организации

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации.

Мужчина зашел в офис организации в Москве и произвел несколько выстрелов в женщину-кассира. Она скончалась на месте. После киллер обыскал ящики столов и скрылся. По некоторым данным, денег с собой он не взял.

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