Водителя каршеринга, который сбил трех пешеходов в Люберцах, арестовали. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Автомобиль Kia вылетел на встречную полосу, сбил трех человек и потом врезался в такси. Люди в момент аварии переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Выжила только она, двое взрослых позднее скончались в больнице.

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