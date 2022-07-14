"Московский патруль": полиция изъяла из незаконного оборота 150 тыс электронных сигарет

В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 150 тысяч электронных сигарет.

Фирма, которая занималась импортом электронок, располагалась на верхних этажах "Москвы-Сити". Именно отсюда, как считают следователи, велась координация поставок контрафактной продукции.

Из Восточной Азии электронные сигареты попадали в Россию под видом сувениров или бытовых приборов. Затем коробки сгружали в складское помещение на 1-ом Варшавском проезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.