"Московский патруль": убивший сотрудницу микрофинансовой организации сознался в содеянном

Вероятный убийца сотрудницы микрофинансовой организации в центре Москвы во всем сознался и рассказал о том, как совершил преступление.

Полицейские и следователи проверили его показания на месте.

В ближайшее время суд выберет мужчине меру пресечения. Ему уже предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

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