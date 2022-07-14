"Московский патруль": полиция задержала мужчин, грабивших машины

В Подмосковье задержали злоумышленников, которые похищали личные вещи автовладельцев, оставленные в машинах.

Одну из таких краж запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на парковке возле магазина в Одинцове. На кадрах видно, как к иномарке подошел мужчина. Всего через пару секунд он открыл дверь автомобиля, вытащил из салона ценные вещи и ушел.

По данным правоохранителей, легко проникнуть в машину злоумышленнику помог сообщник, который находился в супермаркете рядом с владельцем авто. С помощью специального оборудования он передал сигнал брелка управления центральным замком машины подельнику, и тот легко открыл дверь.

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