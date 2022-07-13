"Жизнь в большом городе": домашние животные

В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей для тех, кто выбрасывает домашних животных на улицу, и до 200 тысяч для тех, чья собака покусала человека. Как в Москве решают вопросы с домашними животными?

Где можно выгуливать собак и что делать, если соседи игнорируют правила? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".