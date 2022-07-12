"Жизнь в большом городе": банковские мошенники

За первый квартал 2022 года кибермошенники похитили у клиентов банков 3,3 миллиарда рублей. Это почти на 14% больше, чем годом ранее.

Как распознать обман? Какие механизмы вводят финансовые организации, чтобы обезопасить своих клиентов? И как нужно вести себя в Сети, чтобы не лишиться сбережений? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".